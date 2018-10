Fire nye anmeldt for å ha spredt nakenbilder av Nora Mørk

- Vi følger opp alle deler av denne saken for å sette et eksempel, sier stjerneadvokaten John Christian Elden til Nettavisen.

I april skrev Nettavisen at ni personer ble bøtelagt for ulovlig å ha bidratt til spredning av nakenbilder av håndballstjernen Nora Mørk.

De måtte punge ut mellom 10.000 - 15.000 kroner hver.

På forsommeren ble ytterligere fire personer anmeldt for det samme. Tre av dem er fortsatt under etterforskning.

- Den ene personen klarer vi ikke å identifisere, så den saken er henlagt. De resterende tre sakene er sendt til de respektive politidistriktene der handlingene skjedde, sier politiadvokat Fredrik Borg Johannessen ved Larvik politistasjon til Nettavisen.

- Ingen slipper unna

John Christian Elden er blant de fremste advokatene i landet innen strafferett, og bistår Mørk i saken. Han er fast bestemt på at ingen som har bidratt til spredningen, ved å dele linker med tilgang til bildene i sosiale medier, skal slippe unna.

- Vi følger opp alle deler i denne saken for å sette et eksempel, og er glade for at politiet er så aktive som de er i denne saken, sier Elden til Nettavisen.

- Symboleffekten, eller den allmennpreventive virkning som vi jurister liker å kalle det, er stor når Nora har valgt å ta belastningen for alle som utsettes for bildetyverier. At én gjerningsmann foreløpig forblir ukjent, kan samfunnet leve med.

Elden har tidligere varslet at alle som har bidratt til spredning av Mørks nakenbilder vil få et krav om erstatning på 150.000 kroner. Én mann er i forliksrådet allerede dømt til å betale denne summen.

I tillegg pågår det ulike prosesser om å komme til en enighet med de øvrige bildesprederne.

De nye sakene som er under etterforskning er sendt til politidistriktene i Troms, Trøndelag og Møre og Romsdal. Det var Nora Mørks tvillingsøster Thea som leverte anmeldelsen.

- Sakstypen går på det samme, for deling og spredning av bildelenker hvor det var tilgang til bildene, sier Borg Johannessen.

Totalt 19 anmeldelser i Larvik

Det var i september 2017 at Mørk fikk telefonen hacket og private bilder ble spredt. De skal også ha havnet hos spillere på Norges herrelandslag, ifølge Mørk selv.

Til sammen 15 identifiserte personer ble anmeldt for å ha krenket privatlivets fred, etter å ha spredt hennes private bilder, og har vært under politietterforskning.

To av disse sakene ble henlagt.

Til sammen er det levert 19 anmeldelser til politiet i Larvik, hvorav til sammen tre er henlagt. Ni har vedtatt forelegg. I ett tilfelle er det gitt såkalt prosessøkonomisk påtaleunnlatelse.

Forenklet betyr det at politiet dropper en straffereaksjon mot ham fordi han likevel har fått en strengere straff da han ble dømt i en annen sak.

Til sammen seks saker er altså ikke endelig avgjort.

Personene som har bidratt til bildespredningen er alt fra unge tenåringer til voksne menn i 40-årene. Geografisk befinner sprederne seg i flere ulike deler av Sør-, Øst- og Vestlandet, i tillegg til Midt- og Nord-Norge.

- Livet mitt har forandret seg veldig. Jeg har gått fra å ha det bra til å kjenne på at selvtilliten har forsvunnet. Hver dag har vært slitsom. Det er tøft å stå i det. Jeg tror ikke folk skjønner hva det gjør med en person, sa hun til TV 2 i november i fjor.

Mørk: - Tøft å gå i bresjen

Mørk har hele tiden vært krystallklar på at hun skal ta kampen mot dem som sprer bildene.

- Det har vært tøft å gå i bresjen, men jeg har fått veldig mange hyggelige tilbakemeldinger og god respons. Klart det hjelper, sa hun til NTB i november i fjor.

Mørk valgte å gå ut med sin historie fordi hun ønsket å gripe fatt i samfunnsproblemet det er blitt med deling av andres private bilder.

- Det er noe som skjer hele tiden, og litt av poenget med å gå ut med dette er at jeg ønsker en lovendring. Dette handler om et langvarig overgrep mot andre mennesker, og det er folk nødt til å forstå, sa hun i NTB-intervjuet.

Politiet er tydelig på at alle må anmelde saker hvor de er blitt krenket.

- Vi ser at sakene har stor betydning for de som er involvert i dem. Vi ser også behov for at det kommer en lovendring på området som spesifikk rammer tilfeller med intime bilder, private bilder og andre krenkende bilder av en person, sier Borg Johannessen.

I dag etterforskes saker med ulovlig spredning av private bilder under flere ulike straffebestemmelser, deriblant:

Brudd på opphavsretten.



Hensynsløs adferd.



Krenkelse av privatlivets fred.



Heleri.

I skrivende stund ligger det ute et høringsforslag om ny lov som vil dekke tilfeller med spredning og fotografering av private og krenkende bilder.

