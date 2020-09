Flere pasienter er satt i isolasjon og ansatte er satt i karantene etter at fire nye ansatte i Helse Bergen har fått påvist koronasmitte.

Totalt er det dermed sju ansatte med påvist koronasmitte i Helse Bergen. I alt er ni pasienter og 42 ansatte satt i isolasjon og karantene, opplyser Helse Bergen i en pressemelding.

De siste testresultatene ble klare lørdag kveld, og smittesporingen for det siste tilfellet er foreløpig ikke helt ferdig. Men så langt er fire pasienter isolert og 16 nye ansatte satt i karantene i forbindelse med de fire, nye positive koronatestene.

De ansatte med påvist smitte har hatt symptomer på koronavirus og dermed testet seg for viruset.

– Seks av disse har trolig blitt smittet utenfor jobb mens én kan ha blitt smittet på jobb, sier fagdirektør Marta Ebbing ved Haukeland universitetssjukehus.

Hun understreker at situasjonen ved sykehuset ikke er kritisk, men at den blir fulgt tett, og at det blir iverksatt tiltak for å holde større avstand, både mellom ansatte og mellom ansatte og pasienter og eventuelle pårørende.

– Vi vil også vurdere å stramme inn på besøk på sykehuset, sier hun.

