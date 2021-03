Fire nye koronasmittede i Tromsø

Fire personer er registrert koronasmittet i Tromsø det siste døgnet. En av dem er ansatt i en barnehage, der to avdelinger stenges ned.

Til sammen 14 barn og 6 ansatte i Reinen barnehage er i karantene, og alle fikk tilbud om å teste seg mandag kveld, skriver smittevernoverlege Trond Brattland i en pressemelding ifølge Nordlys og iTromsø.

– Alle de nye smittetilfellene knyttes til det pågående utbruddet. Selv om vi regner med at det dreier seg om en mer smittsom variant av viruset, har vi god oversikt over situasjonen i barnehagen og anser at sannsynligheten for et større utbrudd, er liten, sier Brattland.

Ifølge kommunen var det opp til tre timer ventetid på drop-in-teststasjonen i Tromsø sentrum mandag. Det har i perioder også vært lang ventetid på koronatelefonen.

– Folk er tålmodig og viser forståelse for at det blir ventetid når vi har et lokalt utbrudd og mange tester seg samtidig, sier Brattland.

(©NTB)

