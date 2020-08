Fire nye smittetilfeller i Indre Østfold

Indre Østfold kommune har registrert fire nye smittetilfeller. Til sammen har 137 personer i kommunen fått påvist smitte.

Indre Østfold er hardt rammet av et smitteutbrudd, og over 60 personer har blitt smittet den siste uken.

I en pressemelding opplyser kommunen at smittesporing pågår for fullt utover kvelden og morgendagen. Per 10. august var 5.800 personer i kommunen testet.

Søndag innførte kommunen en rekke hastetiltak for å få bukt med situasjonen. Ett av de mange forbudene er mot all form for sosial samvær i privat regi og besøk innen familier og hos venner. Forbudet varer i første omgang ut denne uken.

