Fire nye uker i varetekt for narkotikasiktede advokater

De to Tromsø-advokatene som er siktet for grove narkotikaforbrytelser må sitte i varetekt i minst fire uker til.

Saken startet da politiet i begynnelsen av oktober i fjor beslagla 66 kilo amfetamin på et hotell i Tromsø sentrum.

De to advokatene i 40-årene ble pågrepet 21. juni i år, men det er foreløpig ikke kjent hvilken rolle politiet mener de to har hatt i saken. I tillegg til de to advokatene er to tyskere og en serber siktet i saken.

Politiet begjærte de to advokatene fengslet på nytt torsdag, og lørdag kom avgjørelsen fra tingretten i Tromsø.

Bjørn Arild Langenes er forsvarer for den ene advokaten. Langenes sier til VG at han og klienten er uenige i varetektsfengslingen og nekter straffskyld.

– Jeg mener det er uriktig avgjørelse, han har anket den allerede. Vi ber om at lagmannsretten overprøver avgjørelsen, sier han.

– Han mener han ikke har hatt befatning med det narkotikapartiet som er beslaglagt, og han har ikke noe rolle til dette, sier Langenes.

Fredrik Schøne Browall, som forsvarer den andre advokaten, vil ikke kommentere saken overfor VG.

