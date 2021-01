Fire pågrepet etter ran av ungdommer i Oslo

Fire ungdommer er pågrepet etter at to unge gutter ble utsatt for et ran ved Holmenveien i Oslo torsdag ettermiddag. Det ble funnet kniv på to av de mistenkte.

Alle involverte er i alderen 15 til 17 år, opplyser Oslo politidistrikt på Twitter. Operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Line Skott, sier til NTB at to unge gutter ble truet til å gi fra seg blant annet en lommebok ved et spisested, og at det var guttene selv som meldte fra til politiet klokken 18.25. Ti minutter senere var fire ungdommer pågrepet. – Vi fikk en ganske god beskrivelse av fire personer som vi påtraff et lite stykke unna der ranet fant sted, sier operasjonslederen. – Vi ser ganske alvorlig på sånne hendelser. Og så er det skjerpende når det er såpass unge fornærmede. Hun forteller at det ble funnet kniv på to av de pågrepne, men sier at de ikke har noen opplysninger om at det er brukt kniv under ranet. De fire pågrepne ungdommene er kjørt i arrest og blir dimittert etter avhør. På grunn av den unge alderen til de pågrepne blir også barnevernsvakten involvert, ifølge Skott. (©NTB)