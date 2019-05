Fire pågrepet for trusler på fly

Fire polakker er pågrepet for aggressiv atferd og trusler mot besetningen på et fly som landet på Stavanger lufthavn natt til fredag.

Politiet fikk melding om truslene av flyets kaptein klokken 00.19. Flyet var på vei fra London til Stavanger lufthavn Sola.

– Flyet nødlandet ikke, men skulle til Sola. Da ankom vi og satte to polske menn og to polske kvinner i arrest, sier operasjonsleder John Ask i Sørvest politidistrikt til NTB.

De fire oppførte seg aggressivt mot besetningen, men også mot politiet, sier Ask. Det er opprettet sak mot dem for forulemping av offentlige tjenestemenn.

