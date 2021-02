Fire personer anmeldt for brudd på karanteneregler i Tromsø

Tromsø kommune har anmeldt fire personer med utenlandsk statsborgerskap for brudd på bestemmelsene knyttet til innreisekarantene.

Personene oppholder seg på et karantenehotell i byen som kommunen har avtale med, og kommunen har vekter på hotellet som skal følge opp at bestemmelsene overholdes, opplyses det i en pressemelding.

Dette er andre gang kommunen anmelder slike tilfeller i løpet av pandemien.

– Det er viktig for vår håndtering av pandemien at personer som er satt i karantene og isolasjon, faktisk overholder dette slik at de ikke risikerer å utsette andre for smitte eller mulig smitte. Når vi ser at personer ikke respekterer reglene, tross advarsler, har vi ikke noe annet valg enn å anmelde. Så er det opp til politiet å avgjøre sakene, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.

(©NTB)

Reklame Ekstreme strømpriser, men 2,3 prosent av kundene kan juble