Fire personer hentet ned fra fjell i Eidfjord – sju står igjen

Fire personer er hentet ned fra fjellet ved Ovaldsnuten i Eidfjord kommune i Vestland. Sju personer står igjen. Været i området er svært dårlig.

Like etter klokka 21 skriver Vest politidistrikt på Twitter at fire personer er hentet ut av et lokalt helikopterselskap. De er nå fløyet ned og overtatt av helsepersonell. Minst to av dem skal være i dårlig fysisk forfatning.

– De skal ha drevet med sauesanking og har vært der oppe i hele dag. De er svært våte og kalde. Det er kritisk å få hjelp opp til dem, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt.

Følget besto i utgangspunktet av elleve personer og tre hunder. Det skal ikke være barn i følget. Sju personer står fortsatt igjen i fjellet.

Et redningshelikopter har måttet snu på grunn av dårlig vær. Det er vind, lavt skydekke og sludd og snø i området. På grunn av været vil heller ikke det lokale helikopterselskapet kunne foreta flere flyginger. Røde Kors tar seg imidlertid opp til fjellet til fots.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 19.17 lørdag kveld.

