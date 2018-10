Fire representanter fra hvert syn i Møre og Romsdal KrF

Fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal KrF har stemt for å sende fire røde, fire blå og fire delegater for å forbli i opposisjon til landsmøtet.

Opposisjonsalternativet fikk flest stemmer under valget. Totalt 43 av landsmøtedelegatene stemte for det tredje alternativet, som blant andre fylkeslagets stortingsrepresentant Steinar Reiten er tilhenger av.

Blant regjeringsalternativene ble det helt jevnt, med 41 stemmer for å gå inn i Solberg-regjeringen og 40 for å gå inn i en Støre-ledet regjering.

Fylkesårsmøtet stemte også over hvilket sekundærstandpunkt delegatene som vil forbli i opposisjon skal ha under avstemmingen på landsmøtet, dersom det blir flertall på landsmøtet for å gå i regjering. Da ble det klart at to av disse delegatene skal stemme blått, mens én skal stemme rødt. Én skal likevel fortsatt stemme for opposisjon.

Dermed sender Møre og Romsdal KrF totalt seks blå, fem røde og én opposisjonsdelegat, skriver Aftenposten.

