Fire skadd – en alvorlig – i trafikkulykke i Oppland

Fire personer ble skadd, en av dem alvorlig, i en trafikkulykke på riksvei 51 ved Tessand i Vågå i Oppland torsdag kveld.

Ulykken skjedde ved avkjøringen til Brimi Fjellstue ved Kaldbakken i Vågå kommune da en bil kjørte inn i en annen bakfra. Det ble store materielle skader på bilene og fire personer ble skadd. Den ene er fløyet til sykehus med luftambulanse.

– To personer er kjørt til sykehuset på Lillehammer med ambulanse, en med hodeskader og en for sjekk. En person tar seg til legevakta for sjekk. Årsaken til ulykken er at den ene bilen ikke har overholdt vikeplikten ved avkjøring i kryss, opplyser Innlandet politidistrikt.

Politiet fikk beskjed om ulykken klokken 19.50 torsdag kveld. Statens vegvesen stengte strekningen forbi ulykkesstedet i forbindelse med at et ambulansehelikopter landet der.

