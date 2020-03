Fire skadd i eksplosjon i Målselv i Troms

Fire personer ble skadd i en eksplosjon i et verksted på Andslimoen i Målselv i Troms fredag. En av dem er fløyet med ambulansehelikopter til sykehus i Tromsø.

– Det er en alvorlig ulykke. Vi har fått beskjed om at det er ulik skadegrad på alle, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen i Troms politidistrikt til Nordlys.

Poliiet fikk melding om saken klokken 20.39.

– Det er personer som har hatt et hyggelig lag i lokalene. Det skal ha vært lekt med knallgass før det gikk galt, sier Thomassen til Forsvarets forum.

Forsvaret ble anmodet om bistand og stilte med helikopter for å få en av de skadde til sykehus. De tre andre er behandlet på den lokale legevakten.

– Politiets undersøkelser viser at det har vært brukt acetylengass og oksygen for å danne «knallgass» Vi har etter råd fra brannvesenet skutt hull i et oljefat med en pose gass for å sikre stedet, opplyser Troms politidistrikt ved 22.30-tiden fredag kveld.

