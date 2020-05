Fire skadd i kollisjon på Gratangsfjellet

Alle de fire som var involvert i møteulykken mellom to biler på E6 på Gratangsfjellet i Nordland, er skadd. To av dem har alvorlige skader og to lettere.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Det er Nordlys som melder om skadegraden. En luftambulanse ble sendt til ulykkesstedet, som ligger sør for Øse nær fylkesgrensa mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordland fylkeskommune. En ambulanse kom også fram til stedet. Veien er stengt inntil videre. Operasjonsleder Tommy Bech i Nordland politidistrikt sier til VG at det er mye kø i begge retninger over fjellet. (©NTB)