Fire koronasmittede personer fra rusmiljøet i Kristiansand har blitt tvangsinnlagt på sykehus, melder Fædrelandsvennen.

– De siste dagene har vi lagt inn fire personer fra rusmiljøet i byen. Dette er personer som har høy fare for å spre smitten og som ikke har vært villige til å isolere seg, sier kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik til avisa.

Han peker på at det finnes en bestemmelse som gir åpning for å isolere folk med tvang i forbindelse med koronapandemien, men at denne har vært lite brukt før den siste uka.

(©NTB)

