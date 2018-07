Fire treningsmyter du kan slutte å tro på

Hvordan du legger opp treningen, handler i stor grad om hva som er målet ditt.

Det finnes et hav av myter når det kommer til trening og kosthold, og det er ikke alltid man blir klokere om man forsøker å google seg til sannheten.

Business Insider har samlet noen av de vanligste treningsmytene, og avgjør, med forskningen i ryggen, hvorvidt de er sanne eller ikke:

1. Du må alltid gjøre unna kardiotreningen først

Feil.

Det finnes ikke noen fasit på hvordan man bør legge opp treningsøkten da det varierer fra person til person og, ikke minst, etter hva man ønsker å fokusere på.

Hva er målet ditt? Hvis du først og fremst ønsker å bli sterkere, er det smartere å starte økta med styrketrening, i stedet for å slite deg ut på tredemølla først. Ønsker du i all hovedsak å bli en raskere løper, er det naturligvis lurt å starte på mølla, for så å eventuelt trene litt styrke etterpå.

Forskningen spriker på dette området. En studie fra 2016, publisert i Journal of Strength and Conditioning Research, konkluderte med at man får mindre ut av styrketreningen hvis man trener kardio (løping, sykling, roing osv.) først. Etter en runde på mølla, har man mindre styrke igjen i musklene og gjennomfører derfor en dårligere styrkeøkt enn hvis man hadde begynt med styrketreningen.

En annen studie fra 2005, publisert i The British Journal of Sports Medicine, fant imidlertid fordeler med å gjøre unna kardiotreningen før styrketreningen. Deltakerne i studien økte oksygenopptaket og ble i bedre form ved å legge opp treningen på den måten, og forskerne mente at dette var en fornuftig rekkefølge for de som ønsket å komme i generelt bedre form.

2. Kardiotrening er den beste måten å gjøre opp for en dag med mye og usunn mat

Feil.

For mange kan det kanskje virke fristende å forsøke og løpe av seg gårsdagens inntak av pizza, godteri og iskrem, og selv om man på ingen som helst måte tar skade av en løpetur etter en slik dag, så er det nyttigere å legge treningen til styrkerommet.

Med litt ekstra mat i magen, kan det nemlig hende at du greier å yte litt mer og løfte litt tyngre. I tillegg viser froskning at man har økt forbrenning i opp til 36 timer etter en intensiv styrkeøkt, så de ekstra kaloriene forsvinner gjerne uansett.

HVIS DU har spist mye og usunn mat dagen før, kan det være fristende å forsøke å «løpe det av deg». Det kan imidlertid være smartere å bruke tid på styrkerommet.

3. Hvis du trener på tom mage, forbrenner du mer

Feil.

Tanken er at når magen er tom, vil kroppen angripe fettlagrene for å få energi til å løpe på tredemølla. Det finnes imidlertid ikke tilstrekkelig bevis for at man faktisk får bedre resultater ved å trene før frokost.

Ifølge en studie fra 2014 utgjør fasting ingen forskjell verken i fettprosent eller muskelmasse.

- Det er forholdet mellom energi forbrukt og energi inntatt som styrer fettprosenten, ikke når økten gjennomføres og om den gjennomføres fastende eller ei, sa personlig trener Martin Norum i et intervju med Nettavisen i 2016.

LES MER: Når på dagen er det best å trene? Forskerne mener å ha funnet svaret.



4. Hvis du trener løping eller sykling, kan du droppe benøkta



Feil.



Selv om løping og sykling absolutt bygger opp benmusklaturen din, så er det absolutt smart å trene ben i tillegg. Intensiteten, tempoet og motstanden må nemlig være enorm for at musklaturen skal kunne vokse betydelig ved løping og sykling.

Sterke ben vil i tillegg gjøre deg til en raskere og mer utholdende løper og syklist.

