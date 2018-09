Fire Widerøe-fly tilbake i drift

Fire Widerøe-fly er fredag tilbake i rute, etter at tolv av selskapets fly sto på bakken dagen før på grunn av tekniske utfordringer.

– Vi ser en tydelig forbedring i situasjonen i dag, men vi står fortsatt overfor noen utfordringer, sier informasjonskonsulent Lina Lindegaard Carlsen i Widerøe.

Flyselskapet måtte kansellere en rekke flyginger på grunn av uforutsette hendelser torsdag. Problemene var knyttet til lynnedslag, møter med fugl og vedlikeholdsarbeid.

Lindegaard Carlsen opplyser at selskapet har satt alle kluter til over natten for å bedre situasjonen. Fredag ettermiddag er fire av de tolv Widerøe-flyene tilbake i drift. Sju av flyene står fortsatt på bakken.

Fredag morgen meldte NRK at tre Widerøe-fly i Tromsø og Finnmark var innstilt. Lindegaard Carlsen har ikke oppdaterte tall på flyginger selskapet har kansellert. Hun har heller ikke oversikt hvor mange passasjerer som er berørt av selskapets kanselleringer.

– Det er samtidig vanskelig å si hvor kanselleringene forplanter seg geografisk. Rutenettverket vårt er komplekst, sier hun.

Berørte passasjerer blir kontaktet og tilbudt alternativ reise eller refusjon, opplyser flyselskapet.

