First House offentliggjør deler av Waras tidligere kunder

Store selskaper på kundelista.

PR-byrået First House, den tidligere arbeidsgiveren til Tor Mikkel Wara, offentliggjør deler av kundelisten til den nyutnevnte justisministeren.

First House har valgt å offentliggjøre en liste over «de kundeforhold som er allmenn kjent og kunder som har gitt aksept til offentliggjøring», melder Aftenposten kort tid etter at Wara trådte ut på Slottsplassen som nyutnevnt statsråd.

Av offentlige kunder har Wara hatt Østfold fylkeskommune og Statens lånekasse.

Andre kunder



Dette er lista over andre kunder som offentliggjøres:

Finans Norge (foredrag)

Nordea Corporate (foredrag)

Norsk Sykepleierforbund Akershus (foredrag)

YS stat (foredrag)



Harald A. Møller

Møller Mobility Group AS

Virke KBS

Rema 1000

Get

Ringnes

Sichuan Road & Bridge

Travel Retail Norway

Bertel O. Steen

Norske Arkitekters Landsforening



Oppfordrer til åpenhet



Statsminister Erna Solberg oppfordrer First House om å være åpne om kundelistene til justisminister Tor Mikkel Wara.

– Regjeringen kan ikke gå inn og endre på privatrettslige forhold, understreket statsminister Erna Solberg da hun fikk spørsmål om kundelistene til Tor Mikkel Wara fra First House.

Akkurat som Sylvi Listhaug kommer Wara fra konsulentselskapet First House.

– De har hatt kunder som har krav på konfidensielt, det kan vi fra regjeringens side ikke endre på. Det samme ville vært tilfelle hvis en advokat ble justisminister, sa Solberg.

Statsminister Erna Solberg og ny justisminister Tor Mikkel Wara på Slottsplassen onsdag.

Betryggende svar

Hun ba samtidig First House om å være åpne om sine kundelister, og opplyste at hun og Wara hadde snakket om temaet og om han har hatt kunder som kan komme i konflikt med hans arbeide som justisminister.

– Hovedbildet er at jeg har fått betryggende svar på at det er i liten grad snakk om kryssende forhold, slo Solberg fast.

First House offentliggjorde onsdag ettermiddag en liste over kundeforhold Wara har hatt som er allment kjent eller kunder som har akseptert offentliggjøringen.

Bred erfaring

Solberg benyttet også anledningen til å ønske Wara velkommen tilbake til rikspolitikken, og fortalte at hun satt sammen med ham i finanskomiteen i hennes første tid på Stortinget.

– Politikere har ofte blitt kritisert for å ha for lite erfaring fra arbeidslivet, nå får vi en statsråd som har bred erfaring, sa Solberg

