Fiskebruk i full fyr i Flakstad i Nordland

Et fiskebruk står i full fyr i Flakstad kommune i Nordland. En av dem som bor i bygningen, er ikke gjort rede for, og det skal være fare for spredning.

Politiet i Nordland tvitrer like etter klokka 20.30 at det skal være full fyr i bygget og fare for spredning.

– Bygget skal også inneholde boenheter for arbeidere, og en beboer er ikke gjort rede for. Brannvesen på stedet har startet slokking, heter det videre.

