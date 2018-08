Fiskeribladet: Harald Tom Nesvik (Frp) tar over som fiskeriminister

Ifølge Fiskeribladet tar Harald Tom Nesvik over som ny fiskeriminister i Solberg-regjeringen.

Fiskeribladet skriver at tidligere parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik i Fremskrittspartiet blir ny fiskeriminister i Solberg-regjeringen. Han var mandag formiddag på vei til Oslo, skriver Fiskeribladet.

Kilder VG har snakket med, sier Nesvik kommer til å bli utnevnt til fiskeriminister i et ekstraordinært statsråd mandag formiddag.

Han skal også ha vært aktuell som statsråd tidligere, men hensynet til representasjon fra forskjellige distrikter gjorde det vanskelig for ham å ta posten, ifølge NRK. Politisk kommentator Magnus Takvam kaller Nesvik «det heteste tipset»

– Ingen kommentar

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Harald Tom Nesvik til VG.

Han jobber hos brønnbåtselskapet Sølvtrans. Han skulle egentlig vært fylkesmann i Møre og Romsdal, men takket nei til jobben for å fortsette hos Sølvtrans, ifølge Fiskeribladet.

En rekke medier, inkludert NTB, får bekreftet av kilder at Per Sandberg har besluttet å trekke seg som fiskeriminister i kjølvannet av kritikken som er rettet mot ham etter feriereisen med kjæresten Bahareh Letnes til Iran.

Erfaren politiker

Harald Tom Nesvik fra Ålesund har fem perioder – til sammen 20 år – bak seg på Stortinget, og han var parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet fra 2013 til han avsluttet stortingskarrieren ved valget i fjor.

Han skulle da gå over i jobben som fylkesmann i Møre og Romsdal, men valgte å si den fra seg, etter sigende fordi han ønsket en tilværelse nærmere familien og som i mindre grad var preget av pendling.

Nesvik ble lansert som kandidat til å ta over etter Sandberg som fiskeriminister allerede i mars i år. Da gikk spekulasjonene ut på at Nesvik skulle bli fiskeriminister hvis Sandberg tok over justisministerposten. Sandberg valgte til slutt å fortsette som fiskeriminister og overlot posten som justisminister etter Sylvi Listhaug til Tor Mikkel Wara.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) sier til Fiskeribladet at han ikke er overrasket over utfallet i Sandberg-saken, og at han ikke tror en ny minister vil endre kursen politisk.

- Sandberg har tross alt satt seg inn i fiskeripolitikken. En ny minister får en bratt læringskurve. Samtidig har ikke Sandberg fått så mye til, sier han til avisen.

