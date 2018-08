Fiskeriministeren feiret iransk nasjonaldag

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) var til stede som statsråd under den iranske ambassadens feiring av Irans nasjonaldag i februar.

Aftenposten får dette bekreftet fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Sandberg takket ja til invitasjonen uten at det ble gjort noen vurdering i departementets embetsverk og invitasjonen ble ikke journalført.

– Om ikke statsråden har noen rolle utover det å dra dit, så har praksis vært at det ikke journalføres, sier departementets pressekontakt Halvard Wensel.

Nasjonaldagen markerer slutten på den islamske revolusjon, som førte til at landet ble en islamsk republikk. Ambassadens feiring fant sted på Akershus festning 8. februar. Også Sandbergs norsk-iranske kjæreste Bahareh Letnes var til stede. Utenriksdepartementet var representert på embetsnivå, ifølge Aftenposten.

Fortsatt tillit

Statsminister Erna Solberg (H) sier at hun har hatt samtaler med Per Sandberg (Frp) og understreker at han fortsatt har tillit som fiskeriminister.

– Han har brutt regelverket. Jeg har hele tiden sagt at det er menneskelig å gjøre feil. Han tar det på det dypeste alvor at han har brutt regelverket. Jeg har fortsatt tillit til Per Sandberg, sier Solberg. Statsministeren sier videre at hun har hatt en lang og god samtale med Sandberg om situasjonen.

Flere i opposisjonen på Stortinget har bedt statsministeren svare på spørsmål vedrørende Sandbergs reise til Iran. Blant annet har Arbeiderpartiets næringspolitiske talsmann, Terje Lien Aasland, bedt Solberg svare på følgende: «Kan statsministeren forsikre om at sensitive opplysninger knyttet til Per Sandbergs mobiltelefon ikke er kompromittert under reisen til Iran eller andre reiser/arrangementer også i den tid da han fungerte som justisminister?»

Les mer: KrF vil vite mer om PSTs Sandberg-vurdering

Frp taper oppslutning

Fremskrittspartiet går tilbake 2,3 prosentpoeng fra forrige måling i juni. Regjeringspartner Høyre får en oppslutning på 26,1 prosent i målingen, fram 1,6 prosentpoeng fra juni og tar sånn sett igjen noe av tapet Frp opplever.

Les egen sak: Frp er mindre enn Senterpartiet i ny måling

Meningsmålingen har blitt gjennomført av TNS Kantar for TV 2 den siste uken, samtidig som det har stormet rundt fiskeriminister Per Sandberg (Frp) og hans feriereise til Iran med jobbmobilen i lomma.

Mest sett siste uken