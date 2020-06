Fiskeriministeren: Norsk laks er ikke skyld i ny koronasmitte i Beijing

Det sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) på en konferanse i Bergen onsdag, ifølge E24.

Ifølge Reuters har Ingebrigtsen sammen med den kinesiske ambassaden kommet til denne konklusjonen.

Det var i går et møte mellom ambassadene til de to landene, ifølge E24.

De siste dagene er det blitt påvist 137 nye tilfeller av smitte i den kinesiske hovedstaden, 31 av dem det siste døgnet. Flere supermarkeder fjernet mandag laks fra hyllene etter at det ble funnet koronavirus på et skjærebrett for importert laks, ifølge avisen Global Times.