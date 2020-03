Fjellanlegg bygd for atomangrep kan bli isolat for koronasmittede

Sivilforsvarets fjellanlegg i Kastberga i Trondheim er bygd for å tåle atomangrep, men kan bli brukt til å isolere personer som er smittet av koronaviruset.

– Det er helsevesenet som må vurdere om de vil isolere folk med koronasmitte her. Men om de ønsker det, har vi mulighet til å legge til rette for over tusen sengeplasser i løpet av få dager, sier sivilforsvarsinspektør Erik Klomsten til NRK.

Adresseavisen omtalte saken først.

Fjellanlegget i Kastberga i Trondheim ble i 1975 bygd som et kommandoanlegg for Sivilforsvaret og Fylkesmannen. Det er 2.300 kvadratmeter stort og er laget for å blant annet holde smittefare ute.

– Så langt har det ikke vært diskutert å bruke fjellanlegget til korona-smittede. Men hvis situasjonen endrer seg så kan det selvfølgelig være noe vi kan vurdere, sier Tore Brønstad ved Fylkesmannens beredskapsseksjon.

Trondheim kommune utelukker ikke at smittede kan plasseres i fjellhallen, men opplyser at det ikke er aktuelt slik situasjonen er i dag.

– Forhåpentligvis kommer vi aldri til en situasjon der vi må isolere et så stort antall mennesker. Men Trondheim kommune er veldig klar over at det finnes en ressurs i Kastberga, sier kommunikasjonssjef Harry Tiller.

Hvis kommunen blir nødt til å isolere mennesker, vil de i første omgang bruke St. Olavs hospital eller hjemmekarantene.

