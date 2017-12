Fjellovergang stengt grunnet rasfare

Riksvei 15 over Strynefjellet ble første juledag stengt grunnet et snøras på formiddagen. Overgangen åpnes ikke for trafikk igjen før tidligst tredje juledag.

Veien holder stengt hele første og andre juledag grunnet fare for nye snøras, opplyser Vegtrafikksentralen øst på Twitter. Først onsdag klokken 9 vil det bli det tatt en ny vurdering.

Riksvei 13 over Vikafjellet var også stengt tidligere første juledag, men åpnet igjen like før klokken 15.

Tidligere første juledag var det kolonnekjøring på riksvei 7 over Hardangervidda, men trafikken ble fra 13-tiden avviklet som normalt.

Vegvesenet ber folk sjekke trafikkmeldinger og vurdere andre kjøreruter hvis det er mulig.

Rv. 15 #Strynefjellet i Oppland/Sogn og Fjordane er stengt pga snøras. Holdes stengt 1. og 2. juledag. Ny vurdering onsdag kl. 09:00. — Vegtrafikksentr. øst (@VTSost) 25. desember 2017

