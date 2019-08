En person er moderat skadd etter å ha fått en flaggstang over seg ved politihuset i Kirkenes.

Ifølge politiet selv falt flaggstangen over personen. Vedkommende ble tatt med av ambulansen til lege for sjekk. Senere ble det opplyst at personen er moderat skadd, og at tilstanden er stabil.

Politiet undersøker årsaken til hendelsen.

(©NTB)