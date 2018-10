Flere begynte på lærerutdanning i høst

Antall studenter som begynte på grunnskolelærerutdanningene i høst, har økt med 15 prosent sammenlignet med i fjor.

Både ved grunnskolelærerutdanningen 1–7 og grunnskolelærerutdanningen 5–10 har det startet rundt 15 prosent flere studenter enn i fjor. Det viser oppmøtetallene fra lærerutdanningene, som nå foreligger.

– Vi trenger flere kvalifiserte lærere nå og i årene fremover, så dette er godt nytt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

De siste årene er lærerutdanningen blitt løftet til masternivå, og kravene til opptak er skjerpet.

– Under den borgerlige regjeringen har det samlede antallet studenter som har møtt opp til lærerutdanning, økt jevnt. Vi ser en tydelig positiv trend over tid, med økte søkertall og økte opptakstall – men ikke minst at flere faktisk møter opp og begynner på studiet.

– Det viser at vår politikk virker, og at kritikken mot karakterkravet er feilslått. Vi har gjort utdanningen bedre, yrket mer attraktivt og iverksatt flere økonomiske insentiver for å ta lærerutdanningen, sier Nybø.

