Flere blir stanset i fartskontroller

Antall sjåfører som blir stoppet i fartskontroll har økt med 33 prosent fra vinteren 2018 til vinteren i 2019, viser tall fra Utrykningspolitiet.

Politiet sier mildvær og lite snø er grunnen til at flere blir stoppet når de er ute og kjører.

– Hovedinntrykket på vinteren er at færre blir tatt på grunn av veiforholdene. Men når vi får slike milde vintre øker farten, sier distriktsleder Anders Sjøtrø i UP i Midt-Norge til NRK.

UPs distriktsleder i nord, Geir H. Marthinsen, forteller at det er ikke mulig å gjennomføre kontroller i dårlig vær, og at det derfor er naturlig at politiet har flere kontroller når været er mildere.

Vinteren 2019 stoppet politiet 17.288 sjåfører på grunn av fart. 711 av disse fikk førerkortet sitt beslaglagt.

I løpet av vinteren i fjor ble 12.954 sjåfører stoppet og 566 førerkort beslaglagt.

