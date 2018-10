Flere brudd på arbeidsmiljøloven i Riksrevisjonen

De siste årene har det i Riksrevisjonen vært 423 brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtid og særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten.

Ifølge Dagens Næringsliv har lov- og regelbruddene økt i perioden 2014 og 2016, før en nedgang i 2017. Så langt i år har det vært 88 brudd på lov- og regelverket.

Det er i hovedsak i forbindelse med sluttføring av rapporter til Stortinget og ved større enkelthendelser at de ansatte har jobbet for mye overtid.

– I det alt vesentlige er det den tillatte grensen for overtidsarbeid per dag, sju dager og fire sammenhengende uker som er overskredet, sier revisjonsråd Jens Arild Gunvaldsen.

Han sier at de ser alvorlig på saken, og at det er satt inn tiltak for å etterleve reglene.

– Etter at rutinene ble innskjerpet, har antall brudd gått ned. Det tyder på at de tiltakene vi har satt i verk, har hatt effekt, sier Gunvaldsen.

(©NTB)

