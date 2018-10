Flere er siktet for drapsforsøket på forlagssjef William Nygaard i 1993

Flere personer er siktet for drapsforsøket på forlagsdirektør William Nygaard (75) i 1993. Blant dem er den antatte skytteren, ifølge NRK.

11. oktober 2018 er det 25 år siden angrepet, og den strafferettslige foreldelsesfristen vil da i utgangspunktet inntre.

– Det er imidlertid involverte i saken som politiet nå har siktet, og det er nylig iverksatt tiltak som innebærer at foreldelsesfristen for disse brytes. Etterforskningen ved Kripos vil derfor fortsette. De siktede er utenlandske statsborgere som ikke oppholder seg i Norge, opplyser Kripos i en pressemelding tirsdag morgen.

– I og med at saken ikke er foreldet, er Kripos fortsatt interessert i informasjon som kan bidra til oppklaring, heter det videre.

De som har tips, kan kontakte Kripos på telefon 23 20 80 00 eller e-post tips.kripos@politiet.no.

Knyttes kun til «Sataniske vers»

– Vi vil gjøre alt som realistisk sett er mulig for å oppklare saken, og av hensyn til den videre etterforskning og det sterke ønsket om oppklaring er det ikke mulig for politiet å gi ytterligere informasjon nå. Det må tas høyde for at også den videre etterforskningen vil være tidkrevende, melder Kripos – som ikke har holdepunkter for at drapsforsøket var motivert av noe annet enn Nygaards rolle som utgiver av boka «Sataniske vers».

Ifølge NRK skal de siktede tilhøre et fundamentalistisk miljø.

– Jeg er lettet og fornøyd med utviklingen i saken, ikke minst at påtalemyndigheten og politiet sier at «handlingen fremstår som et angrepet rettet mot det trykte ords frihet», skriver Nygaard i en melding til NTB.

Han er på tiden på reise med PEN, som han leder.

Det iranske regimet

Overfor NRK understreker Nygaard at han ikke er så opptatt av at gjerningsmennene skal straffes, men vil vite hvem de var og hvilket miljø det var som sto bak.

– Jeg vil vite hvilke forbindelser de eventuelt har til det iranske regimet, sier han.

De aktuelle personene er siktet etter den forrige straffelovens paragraf 233 for overlagt drapsforsøk. Dessuten er de siktet etter paragraf 99 a, som omfatter angrep på sentrale samfunnsinteresser.

