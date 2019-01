Flere evakuert etter boligbrann på Sortland

To beboere er evakuert etter at det har brutt ut brann i et bolighus i Børstrand på Sortland mandag kveld. En mann er skadd.

Politiet fikk melding om brannen klokken 22.41 mandag. Samtlige nødetater rykket ut, men de klarte ikke å hindre at deler av bygningen ble overtent. En beboer er sendt til sykehus for behandling av brannskader. – Mannen er utsatt for mye varme, men han gikk ut selv. Tilstanden hans er ukjent. Det er et fjøs i nærheten som er utsatt for spredningsfare, men det er ingen dyr inne. Brannmannskaper er også godt i gang med slukking, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson i Nordland politidistrikt til NTB. De to evakuerte er innlosjert hos naboer, opplyser han. (©NTB)

