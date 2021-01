Flere helsearbeidere fikk vaksine først av alle

Flere kommuner har valgt å vaksinere helseansatte først – i strid med prioriteringene fra FHI. – Vi har valgt annerledes, sier kommunelegen i Berlevåg.

I Asker var det lederen ved Bråset legevakt, Susanne Kjær, som onsdag ble den første ansatte i kommunehelsetjenesten som ble vaksinert mot koronavirus, skriver Budstikka. Også flere andre steder i Norge, blant annet Skien, Bodø og Steinkjer, var det helsearbeidere som først ble vaksinert da dosene ankom.

Dette er i strid med veiledningen fra Folkehelseinstituttet om at det i uke 1 bare skal være sykehjemsbeboere og personer over 85 år som skal få vaksine. Fra uke 2 kan inntil 20 prosent av vaksinene brukes på helsepersonell.

Kommuneoverlege Jakob Thorkildsen i Berlevåg var selv den første i sin kommune til å få sprøyten med vaksinen, skriver iFinnmark.

– Ja, det stemmer at vi har kommet i gang i dag, og jeg har tatt den første vaksinen. Vi har utvilsomt vært klar over FHI sine retningslinjer, men vi har valgt annerledes, sier Thorkildsen.

I Skien kommune har de også valgt å vaksinere flere helsearbeidere, melder NRK

– Vaksinering av helsepersonell ble besluttet i romjulen, og vi sa at opptil 20 prosent av dosene kunne gå til denne gruppen fra uke 2. At enkelte kommuner av mer praktiske årsaker har valgt å sette enkeltdoser på helsepersonell nå, er vi kjent med, og det ser vi ikke noe problem med, sier seksjonsleder Are Stuwitz Berg i FHI til NRK.

Statsforvalteren i Nordland har valgt å melde Bodø kommune til FHI og fylkeslegen i Troms og Finnmark opplyser til iFinnmark at også der vil hendelsen bli innrapportert. I Trøndelag har imidlertid Statsforvalteren ingen planer om å melde noe videre.

– Vi har tillit til at kommunene prioriterer riktig, og kommer ikke til å melde noen til FHI, sier smittevernoverlege Marit Dybdal Kverkild for Statsforvalteren i Trøndelag til Trønder-Avisa.

