Flere klager på russebråk - politiet har ikke hatt kapasitet til å følge opp alt

Natt til mandag har det strømmet på med klager til politiet om russebråk blant annet i Follo, Asker, Bærum og Oslo.

- Vi har fått flere klager på russen i løpet av natten. Vi har rykket ut der hvor vi har hatt kapasitet og gitt de aktuelle på legg om å dempe seg, melder Øst politidistrikt i en melding fra Follo.

I Oslo kom det meldinger om russebusser og høy musikk.

- Meldingene går ut på at flere russebusser samler seg på offentlige steder og spiller veldig høy musikk til stor forargelse fra dem som bor der, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB.

Hun har vært på nattevakt gjennom hele helgen og forteller om en jevn strøm av støymeldinger knyttet til russen. Natt til mandag har antallet klager økt, som politiet regner med skyldes at folk skal på jobb og dermed ikke er like tolerante for høy musikk.

De fleste klagene har natt til mandag kommet fra den vestlige delen av politidistriktet, altså i Asker og Bærum.

- Det har ikke kommet noe særlig med klager i Oslo sentrum. Det har blant annet vært bråk ved Gjettum T-bane, Esso Vøyenenga og ved Skullerudstua, sier Skott.

Hun forteller at det russen er lydhøre for politiet og avslutter rabalderet når de får beskjed om det.

I Alta fikk politiet klage på at russen spilte høy musikk utenfor et hotell.

- Betjeningen bedt om selv og ta dette med russen, melder politiet i Finnmark.

Søndag fikk politiet i Buskerud klager på russ som spilte høy musikk og var sjenerende i sentrum av Hønefoss. To russebiler fikk muntlig advarsel.

I Finnmark ble en gutt sparket ned utenfor et utested i Kirkenes søndag. Ifølge politiet skal gjerningsmannen ha vært en rødruss. Vedkommende stakk fra stedet, mens fornærmede ble tatt med av ambulanse.

I Arendal ble det meldt om amper stemning natt til søndag da russ kastet egg på forbipasserende biler, melder politiet i Agder.

Les også: Russen dropper sexregel etter internasjonale medieoppslag

#Follo. Vi har fått flere klager på russen i løpet av natten. Vi har rykket ut der hvor vi har hatt kapasitet og gitt de aktuelle pålegg om å dempe seg. Vi har ikke avdekket brudd på disse påleggene. — Politiet i Øst (@politietost) April 23, 2018

Vi er på Gjettum etter flere meldinger om støy fra russ. Flere busser som har samlet seg og spiller veldig høy musikk. #Bærum — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) April 22, 2018

Vi får inn flere meldinger på støy/ høy musikk fra russ. Vi prøver å prioritere dette så lenge vi har kapasitet. Foreløpig i natt har de fleste meldingene inn til oss kommet fra Asker & Bærum. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) April 22, 2018

#Hønefoss I løpet av natten fått to klager på Russ, spilte høy musikk som var sjenerende i sentrum. To russebiler fått muntlig advarsel. Muntlig advarsel medfører at kjennemerke og fører blir registrert i politiets logg. Reaksjoner vil bli gitt ved flere advarsler. — Politiet N Buskerud (@opsnbuskerud) April 22, 2018

Mest sett siste uken