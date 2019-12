Flere kvinner tar høyere utdanning i Forsvaret

Andelen kvinner som tar høyere utdanning i Forsvaret, øker. I år er andelen kvinner på bachelorstudiet på Forsvarets høgskole 23,1 prosent, mot 15,8 i fjor.

Det opplyser

– Dette er veldig gode tall. Forsvaret har behov for de beste, derfor er det viktig å rekruttere fra hele befolkningen. Forsvaret trenger flere kvinner for å løse oppdragene på best mulig måte, sier Fforsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Etter at verneplikten ble lik for kvinner og menn, har kvinneandelen blant dem som gjennomfører førstegangstjeneste, økt til 28 prosent.

Samtidig beholder Forsvaret for få kvinner etter gjennomført førstegangstjeneste, og det har vært for få kvinner som har valgt en karriere i Forsvaret, mener forsvarsministeren.

– Det handler ikke om å senke kravene, men å gjøre en ekstra innsats for å få flere dyktige kvinner til å velge en framtid i Forsvaret. Utdanning er inngangsporten til en videre karriere. Derfor er det viktig at vi legger innsatsen der for å få flere kvinner til å velge Forsvaret, sier han.

Regjeringen besluttet før sommeren en målsetting om minst 30 prosent av begge kjønn på befalsutdanning og bachelorutdanningen i Forsvaret. Det er iverksatt flere tiltak for at flere kvinner skal satse på Forsvaret som utdanningsvei.

(©NTB)