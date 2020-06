Flere lagrer drikkevann hjemme nå enn før koronaepidemien

Etter koronapandemien brøt ut har flere blitt bedre forberedt på kriser, viser undersøkelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

I undersøkelsen som Ipsos har gjennomført for DSB, svarer 29 prosent at de lagrer drikkevann hjemme. Før koronapandemien var andelen 20 prosent, melder NRK.

Til kanalen sier DSB-direktør Elisabeth Aarsæther at hun tror at vårens hendelser har gjort at flere nordmenn nå er forberedt på uforutsette hendelser.

– Folk har tydeligvis tatt til seg rådene om at man må være forberedt på en krise. De kjøper inn batterier, mat og ikke minst vann som er helt nødvendig å ha hvis infrastrukturen ryke, sier hun.

Mens 65 prosent før koronakrisen oppga at de kjenner til DSBs råd om at alle husstander bør kunne klare seg i tre døgn, svarer nå 77 prosent det samme, ifølge undersøkelsen.

