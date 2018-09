Flere land stanser utbetalinger etter Solheim-avsløringene

Sverige og Danmark holder tilbake penger til FNs miljøprogram på grunn av kritikken mot Erik Solheims reiser.

– Vi har lenge vært klar over at det har vært kritikkverdige forhold knyttet til Solheims reiser. Derfor er vi glade for at det er igangsatt et arbeid for å finne ut av hva som faktisk har skjedd. Inntil vi har sett den endelige rapporten, utbetaler vi ikke flere midler til UNEP. Det inkluderer bidraget for 2018, sier en anonym høytstående kilde i dansk UD til Aftenposten.

Uttalelsen kommer etter at det i forrige uke ble kjent at FNs internrevisjon i et utkast til en rapport kommer med kraftig kritikk av Erik Solheim sine reiser som sjef for FNs miljøprogram.

I rapportutkastet skriver internrevisjonen at Solheim har brukt 4,1 millioner kroner fordelt på 529 reisedøgn, og at han tar for lite hensyn til miljøet, regelverket og budsjettet. Det er foreløpig ikke kjent når den endelige versjonen av rapporten vil være klar.

Også Sverige vil holde tilbake penger til FNs miljøprogram.

Ifølge Solheim selv har han tilbakebetalt 50.000 kroner etter at internrevisjonen avdekket feil i en reiseregning. Miljøsjefen sier til Aftenposten at det er naturlig at land ønsker å vente med å betale ut penger til endelig rapport foreligger.

– Mitt budskap er at vi vil erkjenne feil hvis det er begått noen feil. Og da vil vi korrigere dem, sier Solheim.

