Flere overnattet på campingplasser – krevende mai for hotellene

Antallet overnattinger på campingplasser økte med 11 prosent fra mai i fjor til samme måned i år, men hotellene sliter fortsatt voldsomt.

Utbruddet av koronaviruset og de påfølgende nasjonale og internasjonale tiltakene for å stanse spredningen fikk store konsekvenser for de kommersielle overnattingsstedene, spesielt for hoteller og hyttegrender.

For hotellene var det en reduksjon i antallet overnattinger i mai med 78 prosent fra samme måned i fjor, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Sammenlignet med april er likevel antallet overnattinger på hoteller mer enn doblet, men fortsatt svært lavt. Det var 1,6 millioner færre hotellovernattinger i mai i år sammenlignet med samme måned i fjor.

Til sammen var det om lag en million overnattinger i mai ved kommersielle overnattingssteder i mai, en nedgang på hele 62 prosent fra samme måned i 2019. For hytter og vandrerhjem falt antallet overnattinger med 64 prosent.

– Etter to svært krevende måneder der overnattingene falt med 55 prosent i mars og 84 prosent i april sammenlignet med tilsvarende måneder i 2019, kan vi nå se at overnattingsgjestene er på vei tilbake, sier rådgiver Jarle Kvile i SSB.

(©NTB)