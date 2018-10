Flere personer siktet for dyrking av cannabisplanter i Gjøvik-området

Flere personer er siktet for dyrking av cannabisplanter i Gjøvik-området. En 33 år gammel mann ble fredag varetektsfengslet i saken.

– Det er foretatt ransaking flere steder, deriblant på et utested. Politiet har beslaglagt cannabisplanter. Politiet har imidlertid ikke beslaglagt planter på utestedet. Politiet skal nå gjøre en grundig etterforskning og jobber med å få oversikt i saken. Det vil bli gjort taktiske og tekniske undersøkelser, opplyser politiinspektør Johan Petter Bærland i Innlandet politidistrikt til NTB.

Bærland opplyser videre at det er en mann som fredag ble fremstilt for varetektsfengsling i Gjøvik tingrett. Mannen er en 33-åring som ble besluttet fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Han underlegges isolasjon den første uka.

– Vi ønsker ikke å utdype hvor mange som er siktet på det nåværende tidspunkt. Dette er en sak hvor vi har begjært en mann fengslet på bakgrunn av bevisforspillelsesfare. Det er flere personer involvert, men vi kan ikke si hvor mange, sier Bærland.

Han forteller at cannabisplantene ble beslaglagt et sted på Gjøvik, og at beslaget har skjedd i forbindelse med saken som startet med flere ransakinger.

– Jeg har ingen konkrete opplysninger om kommende fengslinger, men saken er på et tidlig stadium, og vi kan ikke utelukke flere pågripelser. Det er blitt gjennomført flere ransakinger, men jeg kan ikke si noe om når eller hvor disse har skjedd, sier han.

Bærland opplyser at de av hensyn til etterforskningen ikke kan kommentere saken ytterligere.

