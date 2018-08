Flere skadd da bil havnet på taket i Telemark

En bil med fire menn i starten av 20-årene har havnet på taket i Vinje i Telemark. Flere av dem klager på smerter, og luftambulanse er på stedet.

– Brannvesenet på stedet forteller at fire personer var involvert, og at de alle har kommet seg ut av bilen. Flere personer klager på smerter, og sjåføren begynner å bli dårlig, forteller operasjonsleder André Kråknes ved Sørøst politidistrikt til NTB klokken 1.40.

Et ambulansehelikopter er ankommet Haukeliveien hvor ulykken skjedde. Politiet fikk melding om ulykken like over klokken 1 natt til søndag.

De involverte er alle menn i starten av 20-årene.

