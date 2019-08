Flere skudd avfyrt på Skjetten i Akershus

Politiet har mottatt meldinger om at flere skudd har blitt avfyrt mot en adresse på Skjetten i Akershus.

Politiet har ikke full oversikt over situasjonen, men har lokalisert et bolighus med et knust vindu, opplyser operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

Det er ikke meldt om personskader.

Politiet er i området med tilgjengelig mannskap. Det er også satt inn et politihelikopter i søket.

Ingen er pågrepet foreløpig.

Politiet meldte om hendelsen klokken 17.30 mandag ettermiddag.

(©NTB)