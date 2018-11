Flere slagsmål i Oslo hvor politiet blir angrepet

Det har vært en rekke slagsmål i Oslo natt til søndag. Når politiet har ankommet stedet for å roe gemyttene, har polititjenestemenn blitt angrepet.

– Det bruker å være mange ordensforstyrrelser natt til søndag, men i natt har vi hatt flere hendelser med mange personer som har slått mot hverandre og hatt en aggressiv tone mot politiet. Det er uvant. Trenden vi har hatt i natt er ikke hyggelig, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Natt til søndag har det blant annet vært masseslagsmål i Storgata i Oslo og fire til fem personer som har slåss ved Oslo Spektrum. Det har også vært slåsskamp i Stortingsgata ved Saga Kino.

#Oslo. Stortingsgata ved Saga kino. Flere personer som sloss. Første politipatrulje ber om bistand. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) 4. november 2018

– Går til angrep

Ved hendelsen ved Oslo Spektrum, i Stenersgata, måtte patruljen som var på stedet be om bistand fra andre patruljer for å få kontroll på de fire-fem personene som slåss.

– Politiet forsøkte å stoppe dem, men i stedet går de til angrep mot politiet. I tillegg kommer det inn flere personer som blander seg inn. Vi måtte tilkalle et stort antall patruljer for å få kontroll, sier Stokkli.

#Oslo. Storgata. Vi er på stedet med flere patruljer etter at flere personer slåss. Da vi ankom, satte de seg opp mot patruljene. Vi har kontroll på stedet nå. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) 4. november 2018

Han sier at vanligvis holder det med to patruljer ved ordensforstyrrelser. Operasjonslederen sier at i natt har de blant annet ved hendelsen ved Oslo Spektrum og i Storgata måttet tilkalle et stort antall patruljer, uten at han ønsker å si hvor mange.

Ruset og beruset

Ved hendelsen i Stenersgata ble to pågrepet for vold mot politiet og flere ble bortvist fra stedet. Politiet fikk etter hvert kontroll på stedet. Ved hendelsen i Storgata ble én person pågrepet for vold mot en politihund og fire ble innbrakt for ordensforstyrrelser og forulemping av offentlig tjenestemann. Også der ble mange bortvist fra stedet.

– Det er unge folk som er ruset og beruset, sier Stokkli.

#Oslo. Hegdehausveien. Vi er på stedet med mange patruljer etter at flere personer lagde bråk og deretter satte seg opp mot politiet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) 4. november 2018

#Oslo. Stenersgata ved Oslo Spektrum. En politipatrulje kom over en slåsskamp mellom 4-5 personer. Da patruljen forsøkte og roe gemyttene, ble patruljen angrepet. Mange patruljer sendt til stedet for å bistå. Vi har nå kontroll. 2 personer blir pågrepet for vold mot politiet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) 4. november 2018

