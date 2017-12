Flere stengte fjelloverganger åpnet igjen etter uværet

Uvær skapte vanskelige kjøreforhold i jula. Nå er flere av fjellovergangene igjen åpne.

Onsdag er fire større fjelloverganger i Sør-Norge åpnet igjen.

Fylkesvei 53 over Tyin-Årdal, riksvei 15 over Strynefjellet og riksvei 7 over Hardangervidda er alle åpnet igjen etter å ha vært stengt i to døgn grunnet uvær.

Les også: Hentet av luftambulanse etter ulykke på E136 i Oppland

Europavei 134 over Haukelifjell er åpen, melder Statens vegvesen klokka 16.21. Klokka 14 ble det meldt om minus 4 grader, frisk bris og snø på strekningen.

Riksvei 15 ble stengt 1. juledag på grunn av snøskred, men er åpnet igjen onsdag klokken 12 etter vurdering fra geologer, opplyser Statens vegvesen til Fjordingen.

Snøbyger, uvær og isdekke har i jula skapt vanskelige kjøreforhold og redusert framkommelighet over hele landet, men fra onsdag ettermiddag begynner trafikken i fjellovergangene å nærme seg normalen.

– Situasjonen har ikke endret seg stort siden tirsdag kveld, men det kan se ut til at det begynner å gå litt bedre, sier Morten Hansen ved Vegtrafikksentralen i Bergen til NRK.

Isdekke har imidlertid fortsatt å skape vanskelige kjøreforhold også onsdag ettermiddag. En bil kjørte ut av veien ved Kvina i Nordland, opplyser Nordland politidistrikt på Twitter. Det er ikke meldt om noen personskader.

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har onsdag sendt ut varsel om betydelig snøskredfare i Voss, Hallingdal og Vest-Telemark. Meteorologene advarer også om stormfare i Østfold som følge av sterk vind. Beboere oppfordres til å sikre løse gjenstander.

På Østlandet er det ventet store snømengder, og faren for glatte veier kan øke onsdag.

(©NTB)

Se løpende meldinger fra veitrafikksentralene og NRK Trafikk:

Mest sett siste uken