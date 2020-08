Flere studentarrangementer avlyst i Tromsø

Fadderuka til Universitet i Tromsø har bestemt seg for å avlyse samtlige arrangement med fysisk oppmøte etter regjeringens pressekonferanse tirsdag.

Dermed føyer UiT seg i rekken av fadderuker som velger å gå bort fra det originale programmet etter at helseminister Bent Høie tirsdag gikk ut å advarte om smittefaren ved slike arrangement.

– Det er naturligvis veldig trist og noe vi beklager på vegne av, spesielt de nye, studentene i Tromsø. Samtidig er det viktig for oss å skape en god og trygg fadderuke for studentene i Tromsø, hvor fokuset ligger på å forhindre et smitteutbrudd, sier leder av DebutUKA, Tobias Hjermann.

