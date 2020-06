Flere tusen mennesker demonstrerer utenfor Stortinget - flere på vei

Flere tusen mennesker har møtt opp på Eidsvoll plass utenfor Stortinget for å markere George Floyds dødsfall.

I tillegg er om lag 1.000 demonstranter på vei mot Stortinget etter først å ha møtt opp ved den amerikanske ambassaden på Huseby vest i Oslo.

Det er ved Stortinget den offisielle demonstrasjonen «We can't breathe – rettferdighet for George Floyd» holdes. Den offisielle delen av demonstrasjon skal etter planen starte klokken 17.

Politiet opplyser til VG at over 1.000 mennesker har møtt opp ved ambassaden på Huseby i Oslo. Ifølge NRK har politiet opphevet grensen på en meter for nærkontakt mellom mennesker.

Flere av demonstrantene har med seg plakater det står «Black lives matter». Andre har teksten «don't sit back and be silent», «we want justice» og «we can't breathe», skriver NRK.

Demonstrasjonen ved ambassaden skal ha gått rolig for seg, men ifølge TV 2 ble det kastet en røykgranat inne i folkemengden.

– Det ble meldt om at det var en røykgranat som gikk av inne i folkemengden utenfor ambassaden. Vi vet ikke hvor den kommer fra, men ingen ble skadd, sier operasjonsleder Andre Kråkenes i Oslo politidistrikt til TV 2.

Politiet har sperret av Sørkedalsveien og er til stede. Ambassaden har anmodet amerikanske borgere om å holde seg unna området.

(©NTB)