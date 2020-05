Flere tusen privatister tok tirsdag eksamen i norsk hovedmål

Tirsdag tok rundt 4.500 privatister eksamen i norsk hovedmål for å få det vitnemålet de ønsker seg.

Selv om elever på videregående skoler bare får standpunktkarakterer i år, er det mange som går opp til privatisteksamen for å få vitnemålet de ønsker seg, skriver Utdanningsdirektoratet.

Tirsdag var 4.500 privatister i oppe i norsk hovedmål, mens 3.500 privatister mandag tok privatisteksamen i sidemål.

Flere av privatistene har de siste dagene inntatt Vallhall Arena i Oslo, ett av stedene som er tatt i bruk som eksamenslokale. I hallen er det plass nok til at smittevernsreglene blir overholdt, blant annet er det god avstand mellom elevene.

Direktoratet opplyser at elevene blant annet har gjort greie for etosappellen i en sakprosatekst fra flyselskapet Widerøe, sammenlignet to romanutdrag fra den realistiske tradisjonen, og drøftet om det har noen verdi å kjempe for å beholde dialektene i Norge.

(©NTB)