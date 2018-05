Flere veier stengt på Østlandet av flom

Flere veier på Østlandet er stengt som følge av flom.

Varsom.no har lørdag morgen utstedt rødt varsel for flomfare ved Glomma ned til samløpet med Vorma, Trysil og generelt deler av Oppland, Hedmark og Buskerud.

Rødt nivå tilsvarer det høyeste farenivået for flom og defineres som «En ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden.»

Fylkesveier stengt i Hedmark og Oppland

En av følgene ved flomfaren og selve flommen har ført til at riksvei 2 ved Kongsvinger er stengt på strekningen Nordhov-Roderud. Fra før av er riksvei 3 i Østerdalen og E16 mellom Kongsvinger og Digeren stengt. Til sammen sju fylkesveier er stengt i Hedmark, mens fire fylkesveier er stengt i Oppland.

I Nedre Eiker er mannskaper klare til å rykke ut på kort varsel i helgen dersom vannstanden i elva øker, skriver NRK. Flere områder kan bli berørt og det er lagt ut sandvoller flere steder. Elva går over to meter høyere enn normalt.

MARKERT RØDT: Områdene som er markert med rødt har blitt gitt faresignal 4. De med oransje farge ligger på nivå 3, de med gul ligger på nivå 2, mens grønn betyr 1.

Vurderer å stenge E6

Statens vegvesen vurderer å stenge E6 ved Fåvang for all trafikk. E6 er allerede stengt for personbiler. Personbiltrafikken vil bli omdirigert via mindre fylkesveier som ikke er egnet for tungtransport.

Statens vegvesen vurderer imidlertid å stenge E6 også for tunge kjøretøy. Vannet har fortsatt å stige i flere av de store vassdragene på Østlandet, og ifølge Vegvesenet er det kritisk på Fåvang.

OTTA: Store oversvømmelser i Otta sentrum fredag.

Slik forbereder du deg før flommen

Kjetil Hillestad, kommunikasjonsdirektør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fortalte Nettavisen fredag hvordan beboere ved de utsatt flomområdene kan ta ulike forehåndsregler som gjør innbyggerne mye mer forberedt når flommen inntreffer.

- Det er viktig å holde vannveier åpne, slike at det alltid renner nedover. Få verdisaker opp av kjelleren og sikre de. Tenk nøye over hvor du parkerer bilen din. Alle tettsteder langs de nevnte vassdragene må følge med på varsom.nofor nye varsler. De stedene som har hatt flom tidligere i år burde være spesielt oppmerksomme, for se er selvfølgelig spesielt utsatte, forteller Hillestad til Nettavisen.

FLOM: Snøsmelting som følge av varmt vær de siste dagene, har gjort at Trysilelva flommer over. Foto: Hanna Hagevik Bakke / NTB scanpix

(©NTB)

