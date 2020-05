Flere vil endre reisevanene sine permanent etter koronakrisen

Én av fem som pleide å reise kollektivt til og fra jobb, gjør det ikke lenger, ifølge en undersøkelse. 15 prosent sier at de vil endre reisevaner.

80 prosent av befolkningen som pleide å ta buss, bane eller tog til jobb, er nå tilbake, ifølge en undersøkelse Norstat har utført for Vy, gjengitt av NRK.

15 prosent sier at de har endret sine reisevaner permanent. Over halvparten av dem som svarer dette, oppgir at de har tenkt å sykle eller gå mer enn før.

Kommunikasjonssjef Nina Hauge Schage i Vy er overrasket over at så mange vil endre reisevanene sine også etter at pandemien er over.

– Mange har nok funnet alternative måter å komme seg rundt på under korona som gir mersmak, sier hun til kanalen.

Selv om folks reisevaner har endret seg under koronakrisen, har bruken av privatbil holdt seg ganske stabil. Før koronakrisen brukte 59 prosent bilen til jobb og skole, mens 55 prosent bruker bil nå.

MDG-nestleder Arild Hermstad frykter at folk blir for komfortable i bilene sine.

– Vi må unngå en situasjon der folk velger bilen framfor kollektivtransport. Da får vi mer kø, kork og kaos, sier Hermstad til NRK.

