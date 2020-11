Flere vil jobbe med psykisk helse- og rusarbeid

Siden 2016 er det blitt 2.600 flere årsverk i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid. 22 prosent av årsverkene går til barn og unge, viser en ny rapport.

Bare fra 2019 til 2020 var økningen på 170 årsverk, viser rapporten fra Sintef.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sier i en pressemelding at han er glad for at stadig flere jobber med psykisk helse og rus i kommunen.

– Dette er ekstra viktig i den tiden vi er inne i nå. Strenge smitteverntiltak har ført til ekstra belastninger for mange, og unge rammes hardt. Det er viktig at tilbudene til utsatte grupper opprettholdes så langt det lar seg gjøre, slik at de får tidlig hjelp og dermed unngår å bli sykere.

Antall årsverk til psykisk helse- og rusarbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten økte ifølge Sintef med 3,5 prosent fra 2019 til i år.

Siden 2015 har antall årsverk innen psykisk helse- og rusarbeid i denne tjenesten økt med 44 prosent.

