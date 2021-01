Flerspråklig koronatelefon tar tid

Fem uker etter at regjeringen lovet å sette i gang en flerspråklig koronatelefon, er den ikke på plass.

Folkehelseinstituttets uketall, som ble lagt fram onsdag viser at 15 prosent av dem som har testet seg og er født i Somalia, avga en positiv test. I befolkningen som helhet er andelen 2,5 prosent, skriver Klassekampen

Tallene bekymrer Abdullahi Elmi Ibrahim som jobber som lærer og er bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Bergen.

– Vi er veldig bekymret for om det kommer god nok informasjon ut til miljøene nå. Behovet er stort. Ikke bare om koronaregler, men også informasjon knyttet til vaksiner, sier Ibrahim til Klassekampen.

Allerede 5. november ba Folkehelseinstituttet politiske myndigheter om å innføre målrettede tiltak rettet mot innvandrere. En måned senere, den 4. desember la en ekspertgruppe fram strakstiltak , som Guri Melby (V) sa at regjeringen skulle innføre. Et av tiltakene var å oversette regjeringens pressekonferanser. Et annet var en flerspråklig koronatelefon.

Avdelingsdirektør Øyvind Giæver i Helsedirektoratet sier et tilbud i beste fall vil være på plass om tre uker, altså tidlig i februar.

– Men det er usikkert. Vi har ikke truffet en avgjørelse ennå på hvilken modell vi velger, sier Giæver.

