Flest kvinner irriterer seg over fotgjengere uten refleks

Seks av ti kvinner opplyser at de blir irriterte når fotgjengere ikke bruker refleks. Bare tre av ti menn svarer det samme, i en ny undersøkelse.

Det kommer fram i en undersøkelse gjennomført av Kantar for Trygg Trafikk og forsikringsselskapet Fremtind.

– Det er flere tiltak som kan bidra til å redusere farlige situasjoner i mørket. Det ene er selvfølgelig at de som går og sykler bruker refleks og lys og ser seg for, men her må også bilførerne ta sin del av ansvaret, sier kommunikasjonsrådgiver Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk.

– Dårligere sikt påvirker reaksjonstiden, dermed må farten ned i områder hvor du har dårlig oversikt. Som bilfører må du nesten forvente at mange fotgjengere er lite synlige i mørket og kunne handle deretter, fortsetter hun.

I undersøkelsen kommer det også fram at åtte av ti kvinner svarer at de er redde for å kjøre på noen i mørket, mens under seks av ti menn svarer det samme.

– Et annet interessant funn er at kvinner oppgir at de ser dårligere enn menn. Det er mulig damene undervurderer sitt eget syn, eller at mannfolka overdriver sine egne evner. Det vi vet, er at jo eldre vi blir, dess dårligere blir synet, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind.

– Den beste løsningen som er like enkel som den er genial; bruk refleks, sier Nielsen.

(©NTB)