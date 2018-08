Følg partilederdebatten i Arendal her

Tirsdag kveld møtes de ni partilederne på Stortinget til debatt.

Tirsdag klokken 21.30 begynner NRKs sending av partilederdebatten i Arendal. Debatten ledes av Fredrik Solvang.

NRKs sending åpnes med spørsmålet om hvorfor Per Sandberg måtte gå av som fiskeriminister, etter at han under dagens pressekonferanse sammen med kjæresten Bahareh Letnes, forteller at statsministeren var klar over hans sikkerhetsbrudd i forbindelse med reisen til Iran, og fremdeles hadde tillit til ham.

– Vi var i en situasjon hvor det kom nye opplysninger, samtaler og utvikling i saken som gjorde at det var naturlig at han gikk av, svarte Solberg.

– Blant annet kom det fram at han også hadde hatt med seg arbeidstelefonen til Kina, altså brukt sikkerhetsreglene på flere områder. Det kom utvikling i en sak hvor vi hadde flere diskusjoner og gjorde en helhetsvurdering av om han fortsatt kunne fungere godt som statsråd. Det er snakk om grove brudd som er uakseptable, og det har jeg sagt fra dag én, men jeg har også sagt at alle kan gjøre menneskelige feil, fortsatte hun.

- Det er en samlet vurdering når en person går av og det var også hans vurdering, og det har jeg sagt meg enig i, sier Erna Solberg.

- Burde ikke deltatt i feringen

Frp-leder Siv Jensen blir også spurt om det var riktig av Sandberg å delta under feiringen av den iranske revolusjonen, noe hun først ikke ville svare på.

– Jeg går ikke og passer på hver enkelt statsråd, men jeg mener man må tenke seg om, uttalte Jensen.

Etter å ha blitt presset videre på spørsmålet av programlederen, fastslo Jensen til slutt at hun mener Sandberg ikke burde deltatt i feiringen.

– Selvfølgelig burde ikke en norsk statsråd feire Khomeinis inntog i Teheran, brøt Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum inn fra sidelinjen, til latter og applaus fra salen.

Videre går debatten inn på spørsmål om rapporten fra Riksrevisjonen om arbeidet om objektsikring etter 22. juli, der det kommer frem at arbeidet ikke er bedret i tilstrekkelig grad siden forrige undersøkelse i 2015.

Skal diskutere EUs asylsystem og tørken

NRK opplyser at de legger opp til en tradisjonell debatt, men med en duell mellom statsminister Erna Solberg (H) og Ap-lederen, samt enkelte andre innslag og «overraskelser».

Partiene skal blant annet diskutere EUs nye asylsystem og om hvorvidt Norge skal ta del i det. Tørke og den varme sommeren blir et annet sentralt tema, forteller Solvang.

– Så må vi jo innom den spennende høsten på Stortinget og hva KrF vil velge å gjøre fremover. Vi er nysgjerrig på hvorfor KrF har valgt som de har gjort den siste tiden, ved å hoppe over gjerdet og påføre regjeringen nederlag i flere saker, sier han.

Solvang understreker at utviklingen i nyhetsbildet vil avgjøre endelig temavalg.

– Det spørs om vi greier å styre helt unna Sandberg-saken, påpeker han.

Mener Støre har mest å hente

Analytikere mener det er Ap-leder Jonas Gahr Støre som har mest å slåss for under årets debatt.

– Ap er inne i en voldsom bølgedal og trenger å bruke hver eneste mulighet til å forsøke å nå velgerne med et klart og tydelig budskap og med en klar og tydelig kandidat. Av de ni, er det Støre som har mest behov for å bruke den scenen godt nå, sier Eli Skogerbø, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo (UiO), til NTB.

Johannes Bergh, leder for valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning (ISF), sier debatten er en mulighet for Støre til å ta partiet i riktig retning hvis han gjør en god figur.

– Men gjør han en dårlig debatt, vil det legge ytterligere sten til byrden. Vissheten om det skaper nok et visst press på Støre, sier han.

