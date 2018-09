Fly ble lyst på med laser over Flesland

Politiet går ut med advarsel etter at en pilot på et passasjerfly over Flesland i Bergen ble lyst på med laser. Ekstremt farlig, sier politiet.

– Melding fra pilot på passasjerfly om at de ble lyst på med laserlys. Dette medfører ekstremt stor fare for flytrafikken, og kan potensielt føre til alvorlige ulykker, skriver Vest politidistrikt på Twitter.

– De som gjør dette risikerer anmeldelse, advarer politiet videre.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 22.40 fredag kveld. De mener lyset kom fra området Arna/Garnes.

